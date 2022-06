Esses são os jogos que chegarão no Xbox Game Pass em 2022

Data Jogo Plataforma

4 de janeiro Gorogoa Console, PC, Cloud

4 de janeiro Olija Console, PC, Cloud

4 de janeiro The Pedestrian Console, PC, Cloud

6 de janeiro Embr Console, PC, Cloud

6 de janeiro Mass Effect Legendary Edition (EA Play) Console, PC

6 de janeiro Outer Wilds Console, PC, Cloud

13 de janeiro Spelunky 2 Console, PC

13 de janeiro The Anacrusis Console, PC, Cloud

18 de janeiro Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition Console, PC, Cloud

18 de janeiro Nobody Saves The World Console, PC, Cloud

20 de janeiro Death’s Door Console, PC, Cloud

20 de janeiro Hitman Trilogy Console, PC, Cloud

20 de janeiro Pupperazzi Console, PC, Cloud

20 de janeiro Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Console, PC, Cloud

20 de janeiro Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PC

20 de janeiro Windjammers 2 Console, PC, Cloud

27 de janeiro Taiko no Tatsujin: The Drum Master Console, PC

3 de fevereiro Contrast Console, Cloud

3 de fevereiro Dreamscaper Console, PC, Cloud

3 de fevereiro Telling Lies Console, PC, Cloud

5 de fevereiro Peggle Nights (EA Play) PC

10 de fevereiro Besiege (Xbox Game Preview) Console, PC, Cloud

10 de fevereiro CrossfireX Campaign (Operation Catalyst) Console

10 de fevereiro Edge of Eternity Console, PC, Cloud

10 de fevereiro Skul: The Hero Slayer Console, PC, Cloud

10 de fevereiro The Last Kids on Earth and the Staff of Doom Console, PC, Cloud

14 de fevereiro Ark: Survival Evolved – Ultimate Survivor Edition Console, PC, Cloud

14 de fevereiro Infernax Console, PC, Cloud

15 de fevereiro Mass Effect Legendary Edition Cloud

17 de fevereiro Madden NFL 22 (EA Play) Console, PC

17 de fevereiro Total War: Warhammer III PC

22 de fevereiro Roboquest (Game Preview) PC

24 de fevereiro Dragon Ball FighterZ PC

24 de fevereiro Galactic Civilizations III PC

24 de fevereiro Super Mega Baseball 3 (EA Play) Console

28 de fevereiro Alice: Madness Returns (EA Play) PC

1 de Março FAR: Changing Tides Console, PC, Cloud

1 de Março Microsoft Flight Simulator Cloud

3 de Março Lightning Returns:Final Fantasy XIII Console, PC

10 de Março Kentucky Route Zero: TV Edition Console, PC, Cloud

10 de Março Lawn Mowing Simulator Xbox One

10 de Março Marvel’s Guardians Of The Galaxy Console, PC, Cloud

10 de Março Young Souls Console, PC, Cloud

16 de Março Tunic Console, PC, Cloud

16 de Março Paradise Killer Console, PC, Cloud

17 de Março Shredders Series X, Series S, PC

17 de Março The Dungeon Of Naheulbeuk Console, PC, Cloud

22 de Março Kraken Academy!! Console, PC, Cloud

22 de Março Tainted Grail: Conquest Console, PC, Cloud

22 de Março Zero Escape: The Nonary Games Console, PC, Cloud

24 de Março A Memoir Blue Console, PC, Cloud

24 de Março Norco PC

24 de Março F1 2021 (EA Play) Console

29 de Março Crusader Kings 3 Series X, Series S

31 de Março Weird West Console, PC, Cloud

5 de abril Cricket 22 Console, Cloud

5 de abril MLB The Show 22 Console, Cloud

7 de abril Chinatown Detective Agency Console, PC, Cloud

7 de abril Dragon Age 2 (EA Play) Cloud

7 de abril Plants Vs. Zombies Garden Warfare (EA Play) Cloud

7 de abril Star Wars Squadrons (EA Play) Cloud

12 de abril Life is Strange: True Colors Console, PC, Cloud

12 de abril Panzer Corps 2 PC

12 de abril The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos PC

14 de abril Lost In Random (EA Play) Console, PC, Cloud

19 de abril F1 2021 Cloud

19 de abril Need For Speed Hot Pursuit Remastered Cloud

19 de abril Turnip Boy Commits Tax Evasion Console, PC, Cloud

26 de abril 7 Days To Die Console, PC, Cloud

26 de abril Research and Destroy Console, PC

28 de abril Bugsnax Console, PC, Cloud

28 de abril NBA 2K22 Console

28 de abril Unsouled Console

3 de maio Loot River Console, PC, Cloud

5 de maio Citizen Sleeper Console, PC, Cloud

5 de maio Trek to Yomi Console, PC, Cloud

10 de maio Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition Console, PC, Cloud

10 de maio Eiyuden Chronicle: Rising Console, PC, Cloud

10 de maio This War Of Mine: Final Cut Console, PC, Cloud

12 de maio NHL 22 (EA Play) Console

17 de maio Her Story PC

17 de maio Jurassic World Evolution 2 Console, PC, Cloud

17 de maio Little Witch In The Woods (Game Preview) Console, PC

17 de maio Umurangi Generation Special Edition Console, PC, Cloud

19 de maio Farming Simulator 22 Console, PC, Cloud

19 de maio Vampire Survivors PC

24 de maio Floppy Knights Console, PC, Cloud

24 de maio Hardspace: Shipbreaker PC

26 de maio Sniper Elite 5 Console, PC

27 de maio Cricket 22 PC

27 de maio Pac-Man Museum+ Console, PC, Cloud

1 de Junho For Honor: Marching Fire Edition Console, PC, Cloud

2 de Junho Ninja Gaiden: Master Collection Console, PC

7 de Junho Assassin’s Creed Origins Console, PC, Cloud

7 de Junho Chorus Console, PC, Cloud

7 de Junho Disc Room Console, PC, Cloud

7 de Junho Spacelines From The Far Out Console, PC

16 de Junho TNMT: Shredder’s Revenge Console, PC

21 de Junho Shadowrun Trilogy: Console Edition Console

23 de Junho FIFA 22 Console

23 de Junho Naraka Bladepoint Series X, Series S

28 de Junho Escape Academy Console

7 de julho Matchpoint: Tennis Championships Console

19 de julho As Dusk Falls Console, PC

26 de julho Immortality Console, PC

4 de agosto Turbo Golf Racing Console, PC

9 de agosto Two Point Campus Console, PC

23 de agosto Midnight Fight Express Console, PC

Disney Dreamlight Valley (Early Access) Console

1 de setembro Commandos 3 – HD Remaster Console

13 de setembro Warhammer 40k: Darktide Console, PC

Grounded (Full Version) Console, PC

Gunfire Reborn Console

High On Life Console

21 de outubro Persona 5: Royal Console

21 de outubro Scorn Console

27 de outubro Signalis Console

4 de novembro Humankind Console

Pentiment Console

Atomic Heart Console

Slime Rancher 2 Console

6 de dezembro Hello Neighbor 2 Console, PC

A Plague Tale: Requiem Console

Beacon Pines Console

Bushiden Console

Frog Detective: The Entire Mystery

Marauders PC

Party Animals Console

Pigeon Simulator Console

She Dreams Elsewhere Console

Somerville Console, PC, Cloud

Valheim PC