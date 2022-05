Esses são os jogos que devem aparecer no Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Ainda não sabemos a programação do evento Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 em 12 de junho, mas um novo rumor (não verificado), no entanto, parece sugerir a presença de títulos antecipados e algumas novidades interessantes para o Xbox e PC.

De acordo com o vazamento, durante o evento veremos um gameplay de Avowed da Obsidian, um trailer de RedFall com sua data de lançamento, gameplay de Starfield com a nova data de lançamento, gameplay de Diablo IV com data de lançamento, gameplay de Forza Motorsport (também neste caso com data de lançamento), um trailer de Contraband e novidades sobre a atualização do Grounded, mas não só isso.

Também terá Senua’s Saga: Hellblade II, mesmo que apenas com um trailer (descobriremos a data de lançamento, no entanto), enquanto as surpresas do evento serão poucas e talvez até já esperadas, no caso, Halo: The Endless, Gears of War Collection, Quake Reboot e Indiana Jones da MachineGames.

Avowed

RedFall

Diablo 4

Forza Motorsport

Contraband

Grunded

Starfield

Hellblade 2

Halo: The Endless

Gears of War Collection

Quake Reboot

Indiana Jones

Uma lista de jogos interessante, mas que na verdade parece ser mais uma lista de desejos do que um vazamento real. Muitos títulos citados aqui foram especulados nas últimas semanas, como a coleção Gears no estilo Halo: The Master Chief Collection e o reboot de Quake, então é difícil levar a lista totalmente em consideração. Indiana Jones ainda parece muito cedo para ser mostrado, enquanto o surgimento de jogos como Hellblade e Avowed é certamente provável.