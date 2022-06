Esses são os jogos que vão chegar ao Xbox Game Pass em julho

Procurando uma lista completa dos jogos do Xbox Game Pass de julho de 2022? Pode ser muito difícil acompanhar todas as idas e vindas no mundo do Xbox Game Pass todas as semanas, por isso reunimos este guia prático para fornecer uma visão geral do que está chegando ao Xbox Game Pass em julho de 2022.

Data Jogo Plataforma 1 de julho de 2022 Far Cry 5 Console, PC, Cloud 5 de julho de 2022 Last Call BBS PC 7 de julho de 2022 Matchpoint: Tennis Championships Console 14 de julho de 2022 Escape Academy Console 19 de julho de 2022 As Dusk Falls Console, PC 26 de julho de 2022 Immortality Console, PC