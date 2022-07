Esses são todos os jogos do Xbox Game Pass em 2022

Já faz algum tempo que o Xbox Game Pass está sendo algo bem chamativo e positivamente divulgado pelas pessoas, se tornando até mesmo um dos maiores benefícios muitos jogadores. Explicando sobre o que se trata o Xbox Game Pass, ele é um serviço de assinatura que permite com que jogadores joguem os jogos que estão disponíveis no catálogo por apenas um valor mensal. Isso acabou contribuindo bastante para que, não apenas os jogadores pudessem jogar uma maior quantidade de jogos, mas também com que outras pessoas pudessem participar mais ativamente desse meio de entretenimento.

O serviço já estava em planejamento há um bom tempo, mas em 2018 ele tomou uma forma mais atraente com os jogos de estúdios do Xbox sendo lançados no serviço em seu lançamento e diversas novidades mensais. Assim, essa se tornou uma forma mais atrativa de se jogar para algumas pessoas por conta de seus benefícios.

Mas já faz anos que o Xbox Game Pass foi lançado, trazendo consigo vários jogos de variados tipos que entraram e saíram do catálogo. E para 2022, um ano pós pandemia e com a Microsoft querendo cada vez mais incentivar a assinatura do serviço, muitos esperavam que jogos de seus próprios estúdios e várias novidades sobre parceiros seriam mostrados no catálogo do serviço ao longo do ano. No entanto, nem todas as expectativas foram atendidas, mas houveram algumas adições bem legais e que trouxeram diversão à muita gente.

JANEIRO

Embr

Gorogoa

Olija

Outer Wilds

The Pedestrian

Anacrusis

Mass Effect Legendary Edition

Spelunky 2

Danganronpa Anniversary Edition

Death’s Door

Hitma Trilogy

Nobody Saves The World

Pupperazzi

Rainbow Six Extraction

Windjammers 2

Taiko No Tatsujin The Drum Master

Rainbow Six Siege Deluxe Edition

FEVEREIRO

Crossfire X

Besiege

Dreamscaper

Edge of Eternity

Infernax

Skul The Hero Slayer

Telling Lies

Ark Ultimate Survivor Edition

The Last kids on Earth

Contrast

Mass Effect Legendary Edition

Law Mowing simulator

Super Mega Baseball 3

Madden 22

Alice Madness Returns

Galatic Civilizations 3

Robo Quest

Total War Warhammer 3

MARÇO

Microsoft Flight Simulator

FAR Changing Tides

Kentucky Route Zero

Guardians of the Galaxy

Young Souls

Final Fantasy XIII Lightning Returns

The Dungeon of Naheulbeuk

Weird West

Zero Escape The Nonary Games

Shredders

F1 2021

Tainted Grail: Conquest

Norco

Crusader Kings III

Tunic

ABRIL

Dragon Age II

Plants vs Zombies Garden Warfare

Star Wars Squadrons

Cricket 22

MLB The Show 22

Chinatown

Detective Agency

Life is Strange True Colors

Lost in Random

Panzercorps 2

F1 2021

7 Days to Die

Bugsnax

Turnip Boy

Unsouled

Research and Destroy

MAIO

Citizen Sleeper

Danganronpa 2

Eyuden Chronicle Rising

Lootriver

This War of Mine

Trek to Yomi

NHL 22

Skate (cloud)

Farming Simulator 22

Floppy Knights

Jurassic World Evolution 2

Pac-Man Museum

Umurangi

Little Witch in the Woods

Sniper Elite 5

Cricket 22

Hardspace Shipbreaker

Her Story

Vampire Survivors

JUNHO

Assassin’s Creed Origins

For Honor Marching Fire Edition

Chorvs

Disc Room

Ninja Gaiden Master Collection

Spacelines from the Farout

Shadowrun trilogy

Naraka Bladepoint

Farcry 5

Fifa 22

Total War Three Kingdoms

Estes foram os jogos disponíveis no primeiro semestre de 2022, variando bastante o gênero e qualidade entre eles. Dependendo da preferência de cada pessoa, existe a possibilidade ter gostado ou não do catálogo desse início de ano e consequentemente ter conseguido se divertir com algo pagando a assinatura.