Estações de Metrô de Salvador e Lauro de Freitas passam a contar com wi-fi gratuito

Os passageiros que passarem pelas estações do Metrô em Salvador e Lauro de Freitas poderão, agora, acessar à internet com wi-fi disponibilizado gratuitamente. O serviço, viabilizado dentro da parceria público privada entre o CCR Metrô Bahia e o Governo do Estado, terá cobertura nos mezaninos e plataformas de embarque e desembarque e está disponível, nesta primeira etapa, na Estação Aeroporto. De acordo com a concessionária, todas as Estações do Sistema Metroviário serão contempladas com o serviço até o final de novembro.

Para ter acesso ao wi-fi, basta o cliente conectar à rede “ConectaBahia”, mediante um pré-cadastro simples e o aceite do termo da Lei Geral de Proteção de Dados. O acesso concedido será de 10 minutos por cada conexão, podendo ser renovado. O projeto não contempla cobertura em terminais de ônibus.

“Serão dois links dedicados para esse serviço, trazendo mais comodidade para o cliente da CCR Metrô Bahia, que às vezes necessita resolver um problema bancário, baixar um arquivo rápido ou até comprar créditos do metrô via aplicativo e poderá fazer isso gratuitamente nas Estações de Metrô”, explica Julio Freitas, gerente executivo de Arrecadação e Contratos da CCR Metrô Bahia.

Os pontos de acesso terão a tecnologia Wi-Fi 6, uma nova geração de rede sem fio que permite mais conexões simultâneas nos pontos de acesso, proporcionando uma melhor experiência aos usuários nas redes sem fio tradicionais. Essa tecnologia também oferece um desempenho melhor para vídeos e outros aplicativos.

A CCR Metrô Bahia tem oito anos de operação na Bahia. São 33km de extensão, duas linhas, 20 estações e oito terminais integrados, sendo sete deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$ 11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta cerca de 330 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 1,5 milhões de viagens, cerca de 21 milhões de quilômetros rodados e mais de 400 milhões de passageiros transportados.