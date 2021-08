Estado convoca mais 148 professores da Educação Básica selecionados pelo REDA

Giro no Mundo



Publicado em 4 de ago de 2021 e atualizado às 12:29

O Governo do Estado convocou, nesta quarta-feira (4), 148 professores da Educação Básica, Padrão P e Grau III, do edital nº 08/2019, do processo seletivo realizado em janeiro de 2020, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os convocados devem enviar a documentação de 5 a 18 de agosto para o e-mail: [email protected] Além disto, dentro do período estabelecido no edital, os convocados para o interior devem entregar a documentação nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e os do NTE de Salvador devem comparecer na sede da Secretaria da Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Dentre os documentos necessários e que precisam ser apresentados estão os originais e cópias do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; Cédula de Identidade; CPF; Certidão de Nascimento ou de Casamento; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); número de conta corrente do Banco do Brasil; e original e cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral. O candidato que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados e enumerados perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.

Além da convocação de professores da Educação Básica, a SEC também convocou 214 professores da Educação Profissional e Tecnológica do Estado aprovados na seleção REDA e os mesmos devem encaminhar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected], bem como realizar a entrega presencial, até o dia 11 de agosto de 2021.

A superintendente de Recursos Humanos da Educação, Rosário Muricy, afirmou que todos os esforços estão sendo empreendidos pelo Estado para prover o quadro do magistério público estadual nesta segunda etapa do ano letivo continnum 2020/21, iniciada com aulas semipresenciais no dia 26 de julho, com estudantes do Ensino Médio. “Além das convocações REDA, o Estado também encerrou a lista de convocação do concurso público da Educação. Estão aptos para a nomeação 312 aprovados, sendo 277 professores e 35 coordenadores pedagógicos convocados no dia 16 de junho de 2021. Esta lista será divulgada nesta quinta-feira (5), no Diário Oficial do Estado. Chamamos a atenção dos convocados REDA e dos que serão nomeados pelo concurso público quantos aos prazos estabelecidos, como por exemplo para a entrega de documentos e de posse, conforme os respectivos editais”, afirmou.

