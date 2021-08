Estado convoca mais 443 professores da Educação Básica pelo REDA

Giro no Mundo



19 de ago de 2021

O governo do Estado publicou no Diário Oficial, desta quinta-feira (19), a convocação de mais 443 professores da Educação Básica, Padrão P, Grau III, aprovados no processo seletivo simplificado, Edital nº 08/2019, em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A lista está disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Com esta publicação, já são 1.591 professores da Educação Básica convocados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), além de 63 professores indígenas e mais 214 da Educação Profissional e Tecnológica.

“Estas convocações são para prover o quadro do magistério da rede estadual. É importante que os convocados fiquem atentos aos prazos para o envio da documentação, conforme os editais”, afirmou a superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy.

Os documentos devem ser enviados de 20/08 a 02/09, digitalizados, para o correio eletrônico [email protected] Os candidatos aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e os do NTE de Salvador na sede da Secretaria da Educação do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), munidos da documentação original e fotocópia, no mesmo período.

Dentre os documentos necessários estão: diploma devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Carteira de Identidade; CPF; e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

