Estado divulga calendário de matrícula na rede estadual de ensino que será pelo SAC Digital

A Secretaria da Educação do Estado divulgou, nesta quarta-feira (10), o cronograma de matrícula para a rede estadual de ensino, conforme Portaria nº 711/2021, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A renovação da matrícula será automática para os estudantes que estavam matriculados na rede estadual de ensino, em 2020, sem a necessidade dos pais ou responsáveis irem até à unidade escolar.

A matrícula para os alunos novos ou a transferência para os que são da rede (que pretendem mudar de escola ou a escola onde está inserido não oferece a série seguinte), deverá ser realizada pelo SAC Digital, no endereço eletrônico www.sacdigital.ba.gov.br/, ou aplicativo SAC DIGITAL (disponível gratuitamente nos sistemas ANDROID e IOS). A matrícula vai de 22 de março a 14 de abril, de acordo com um cronograma dividido em blocos de municípios por Núcleo Territorial de Educação (NTE), conforme calendário da SEC (veja abaixo).

O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, Manoel Vicente Calazans, explicou que também há a opção de ir na escola para fazer a matrícula, mas isto só pode ocorrer mediante marcação prévia com a unidade escolar. “Toda a logística da matrícula foi planejada para acontecer virtualmente pelo SAC Digital, devido aos riscos de contaminação pelo novo Coronavírus.

Tanto para aqueles que vêm das redes municipais ou particular, quanto para os estudantes que queriam transferir de escola mesmo sendo da rede estadual, a orientação é para que façam a matrícula usando computador, tablete ou celular. Se o único jeito for ir até a escola, é importante dizer que a matrícula poderá ser feita em qualquer unidade da rede estadual, mesmo não sendo aquela em que o estudante vá fazer o ano letivo, desde que ligue para a escola e faça o agendamento do horário previamente, conforme o calendário”, afirmou, ao salientar que os telefones de contatos das escolas estão disponíveis no Portal da Educação.

O superintendente acrescenta que, a partir do dia 15 de março, os estudantes que já concluíram seus estudos na rede privada ou nas redes municipais poderão se cadastrar, por meio de um formulário no site da SEC (www.educacao.ba.gov.br), e ter acesso a todos os conteúdos e aulas, enquanto aguardam o período oficial da matrícula.

Para a comprovação da matrícula, os alunos novos precisarão apresentar, em data a ser informada pela escola: original do Histórico Escolar; original e cópia da cédula de identidade ou certidão de Registro Civil; original e cópia do CPF; original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura); original e cópia da carteira de vacinação; cópia da cédula de identidade da mãe do aluno; cópia do CPF da mãe do aluno.

Veja abaixo o cronograma de matrícula ou acesse no Portal da Educação.

BLOCO 02 (26 a 31/03/2021)

NTE: 24,07,09,10,11,12,13,14,15 e 16

SITUAÇÃO / ATIVIDADE

PERÍODO

MUNICÍPIOS

1.Transferência de Estudantes da Rede Estadual:

▪ para os estudantes matriculados no ano letivo de 2020, ao qual se aplique uma das seguintes situações:

– A escola não oferece o ano/série subsequente;

– Mudança de domicílio.

26/03/2021a 31/03/2021

Abaré – Alcobaça – Amargosa – Angical – Baianópolis – Baixa Grande – Barreiras – Boa Vista do Tupim – Boquira – Botupora – Brejões – Brumado – Buritirama – Caculé – Caém – Caetité – Campo Alegre de Lourdes – Candiba – Canudos – Capela do Alto Alegre – Capim Grosso – Caravelas – Casa Nova – Catolândia – Caturama – Chorrochó -Contendas do Sincorá – Cotegipe – Cravolândia – Cristópolis – Curaça – Dom Basílio -Elísio Medrado – Érico Cardoso – Formosa do Rio Preto – Gavião – Glória – Guanambí – Iaçu – Ibiassucê – Ibipitanga – Ibiquera – Ibirapuã – Ipirá – Irajuba – Itaberaba – Itamaraju – Itanhém – Itaquara – Itatim – Itiruçu – Ituaçu – Iuiú – Jacobina – Jaguaquara – Jequiriçá- Juazeiro – Jucuruçu – Lafaiete Coutinho – Lagoa Real – Laje – Lajedão – Lajedinho – Lajedo do Tabocal – Livramento de Nossa Senhora – Luis Eduardo Magalhães – Macajuba – Macaúbas – Macururé – Mairí – Malhada de Pedras – Mansidão – Maracás – Medeiros Neto – Miguel Calmon – Mirangaba – Mucurí – Mundo Novo – Mutuipe – Nova Fatima – Nova Itarana – Nova Vicosa – Ourolândia – Palmas de Monte Alto – Paramirim – Paulo Afonso – Pé de Serra – Pilão Arcado – Pindaí – Pintadas – Piritiba – Planaltino – Prado – Quixabeira – Rafael Jambeiro – Remanso – Riachão das Neves – Riachão do Jacuipe – Rio do Antônio – Rio do Pires – Rodelas – Ruy Barbosa – Santa Inês – Santa Rita de Cassia – Santa Terezinha – São Desiderio – São José do Jacuípe – São Miguel das Matas – Saúde – Sebastião Laranjeiras – Sento Sé – Serra Preta – Serrolândia – Sobradinho – Tanhaçu – Tanque Novo – Tapiramutá – Teixeira de Freitas – Uauá – Ubaira – Umburanas – Urandi – Várzea da Roça – Várzea do Poço – Várzea Nova – Vereda – Wanderley