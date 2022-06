Estado do RJ e a União buscam acordo para plano de recuperação

O estado do Rio de Janeiro e a União buscam acordo para um plano de recuperação. O período dado ao governo estadual para apresentar uma nova proposta para o Plano de Recuperação Fiscal acabou. O prazo foi concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Em nota, a PGE, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, diz que aguarda a resposta do governo federal para fechar o acordo para a adesão definitiva do estado.

Desde 2017, o estado do Rio de Janeiro está no Regime de Recuperação Fiscal, que prevê a suspensão do pagamento das parcelas da dívida do estado com a União em troca de medidas de ajuste fiscal, como corte de gastos, congelamento de salários de servidores e privatizações locais. Apenas nos três primeiros anos de vigência, o estado deixou de pagar R$ 92 bilhões à União.

Em 2020 e 2021, o Congresso aprovou alterações na lei, aumentando de 6 para 10 anos a duração do regime especial, com um ano de prazo para a apresentação de um novo plano de ajuste.

Com as mudanças, o Rio de Janeiro apresentou um novo Plano de Recuperação Fiscal para alongar a dívida por mais tempo e fazer ajustes com regras mais brandas que no plano original. O novo plano permitiria a reprogramação de mais R$ 52,5 bilhões da dívida com a União até 2030, além dos 92 bilhões de reais suspensos atualmente. Em janeiro, no entanto, o Tesouro Nacional deu parecer contrário às propostas sugeridas pelo estado.

*Com informações da Agência Brasil

