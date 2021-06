Estado publica edital para processo seletivo na SDR

Foi publicado na edição do Diário Oficial do último sábado (05), edital de abertura de inscrições do Processo Seletivo Simplificado N° 001/2021, por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para o preenchimento de vagas na Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) e na Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), ambas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Confira edital (link para edital).

As vagas são para Técnico de Nível Superior nas áreas de atuação em Geoprocessamento, Engenharia de Agrimensura, Ciências Jurídicas, Ciências Jurídicas Agrárias, Administração, Ciências da Computação, Ciências Agrárias, Recursos Humanos, Arquivologia e Prestação de Contas e Sistemas.

O prazo de inscrição é de 14 de junho a 18 de junho. Para realizar a inscrição, os interessados deverão acessar www.selecao.ba.gov.br e preencher a ficha de inscrição.

Assessoria de Comunicação SDR/CAR