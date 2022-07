Estágio no MPF: instituições de ensino superior na Bahia

Estudantes de Administração, Comunicação, Direito (graduação e pós-graduação), entre outros cursos, tem oportunidade de ingressar no concurso ainda em 2022

O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia abriu prazo para celebração de convênio com instituições de ensino superior, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), para que seus alunos possam participar do programa de estágio da instituição. A solicitação deverá ser feita até o dia 29 julho, pelo e-mail [email protected]

Com o credenciamento, os estudantes da instituição poderão participar dos processos seletivos oferecidos pelo MPF na Bahia e, no caso de aprovação, serem nomeados para as vagas de estágio, sempre obedecendo a ordem de classificação e quantidade de vagas.

Cursos e unidades do MPF – O credenciamento, aberto até 29 de julho, tem como público-alvo todas as instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, para o programa de estágio do MPF, sendo especialmente voltado para instituições que ofereçam os cursos abaixo, que deverão ser contemplados no 24º Concurso de Estágio, nas seguintes unidades:

– Administração – Salvador

– Arquitetura – Salvador

– Biblioteconomia – Salvador

– Biologia – Salvador

– Ciências Sociais/Antropologia – Salvador

– Comunicação Social – Salvador

– Informática (Ciência da Computação/Sistema de Informação/Informática e Engenharia da Computação/Redes de Computadores) – Salvador

– Direito (graduação) – Salvador, Barreiras/Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Paulo Afonso, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

– Direito (pós-graduação) – Salvador, Barreiras/Bom Jesus da Lapa e Campo Formoso.

Confira a íntegra do edital de Chamamento Público.

Confira aqui a página com a lista atualizada das instituições baianas conveniadas com ao MPF.