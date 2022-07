Estátua de Marielle é inaugurada no Centro do Rio de Janeiro

Uma estátua da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, foi inaugurada na tarde desta quarta-feira (27), no Centro da capital do Rio. A homenagem foi inaugurada no Buraco do Lume, onde Marielle costumava conversar com eleitores sobre seu mandato, de acordo com o g1.

“Tem sido aí quase 5 anos incansáveis pedindo por justiça, lembrando que a gente ainda segue sem saber quem mandou matar a Mari. Então, ter essa estátua, ressignificando esse lugar, onde ela ficou durante muitas vezes discursando aqui, muitas pessoas que votaram nela conheceram ela aqui nesse lugar. Então, para mim, hoje, além da emoção do aniversário dela, é a importância de saber que a minha irmã está aqui, mais um pedacinho com a gente”, disse a irmã, Anielle Franco.

A prefeitura colocou câmeras de vigilância no local e a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou guardas municipais para fazer a vigilância da peça em bronze até a inauguração. A estátua também terá um fundo de financiamento coletivo para sua manutenção.

A peça foi esculpida pelo artista Edgar Duvivier, pai do humorista Gregório Duvivier e é inaugurada na data em que Marielle Franco completaria 43 anos.