‘Estava bêbado, por isso deu certo’, ironiza Neymar após golaço

A vitória do Paris Saint Germain sobre o Lorient, pelo Campeonato Francês, teve atuação de gala de Neymar. Em uma de suas melhores performances na temporada, o brasileiro balançou as redes duas vezes e ajudou a garantir a goleada por 5×1.

Um dia depois do jogo, o atacante não perdeu a chance de cutucar os críticos.

“Tava ‘bêbado’, por isso deu certo… como dizem por aí”, postou o camisa 10 nas redes sociais, com o lance do seu segundo gol. O brasileiro recebe a bola ainda no campo de defesa, aplica um lindo drible no marcador, tabela com Mbappé e finaliza na saída do goleiro.