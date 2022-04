Este é o Xbox Series X com incríveis 40 GB de RAM

O Xbox Series X é um monstro, tornando-se o console mais poderoso da Microsoft com o lançamento, em 2020.

O canal do YouTube Gamers Nexus recentemente pegou um kit de desenvolvedor do Xbox Series X em que eles colocaram as mãos, apresentando alguns resultados interessantes. Onde o Xbox Series X padrão tem 16 GB de RAM), este devkit possui 40 GB de RAM.

O devkit – e a quantidade de RAM nele – é tudo para fins de desenvolvimento, mas estamos apenas imaginando que tipo de jogos podem ser executados em 40 GB.