Este novo jogo de Xbox está gratuito por tempo limitado

Como muitos de vocês sabem, em várias ocasiões, a Microsoft costuma substituir jogos por Gold em outros países, mas, ao mesmo tempo, também distribui jogos que são oferecidos em alguns países com um desconto exclusivo de 100% para usuários de ambos os serviços. Embora não tivéssemos recebido um novo jogo Xbox gratuito há algumas semanas, mas há algumas horas descobrimos que os usuários com uma assinatura ativa do Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate podem adicionar um novo título à sua biblioteca para sempre.

Entre os muitos jogos que temos grátis para Xbox, agora há também DARKLAND Ⅱ, pois é oferecido gratuitamente na Microsoft Store na Suíça para usuários Gold ou Xbox Game Pass Ultimate por tempo limitado. Então já sabe, aproveite para baixar grátis com Gold DARKLAND Ⅱ para Xbox One e Xbox Series X|S.