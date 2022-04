Estes 8 jogos estão chegando ao Xbox na próxima semana

Como acontece todas as semanas, a Microsoft publicou quais serão os jogos que chegam ao Xbox na próxima semana, especificamente entre segunda-feira 11 e sexta-feira 14 de abril, tanto nos consoles Xbox quanto no PC, com uma semana que trará a chegada de vários títulos independentes no Plataformas Microsoft e Xbox Game Pass.

O anúncio foi feito através de uma publicação no Xbox Wire, onde ele confirmou os títulos chegando ao Xbox em apenas alguns dias. Ao contrário de outras semanas, o mês de abril começará um pouco fraco em termos de número de títulos que chegarão aos consoles da Microsoft, apostando também na presença de inúmeros jogos indie.

Estes são os 8 jogos que chegam ao Xbox na próxima semana