Estiagem: governo da Bahia decreta situação de emergência em dois municípios

O governo da Bahia decretou situação de emergência em duas cidades do centro-sul do estado devido a uma estiagem. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (21).

O decreto considera os danos decorrentes da estiagem que estão afetando as atividades econômicas e a atingindo a população dos município de Belo Campo e Condeúba. A situação de emergência vale por 180 dias.

Além disso, o governo do estado ainda prorrogou por mais 90 dias a situação de emergência que já havia sido decretada na cidade de Riacho de Santana em razão das chuvas intensas que atingem a região.

Ainda segundo o decreto, a medida foi tomada a fim de preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as medidas que se fizerem necessárias.