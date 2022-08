Estratégia de Bolsonaro para debate da Band divide campanha

A estratégia do presidente Jair Bolsonaro para o debate da TV Bandeirantes neste domingo (28/8) opôs o marqueteiro Duda Lima a integrantes da ala ideológica do governo e da campanha.

Excluído da preparação para o Jornal Nacional, Duda foi chamado dessa vez a participar do treinamento do atual chefe do Palácio do Planalto para o debate presidencial deste domingo.

O marqueteiro defendeu que Bolsonaro evite ser agressivo. O conselho foi para que o presidente deixe os ataques a Lula em segundo plano e priorize falas “propositivas”, ressaltando as realizações do governo.

Membros da ala mais ideológica do governo e da campanha, no entanto, querem que o presidente tenha como principal estratégia “ir para cima” de Lula, para tentar “tirar” o petista “da zona de conforto”.

As duas alas concordaram, porém, que Bolsonaro e deve evitar ataques e grosserias a jornalistas que farão perguntas no debate. Sobretudo às mulheres, fatia do eleitorado em que ele enfrenta maior rejeição.

Acompanhantes O debate acontecerá nos estúdios da Band em São Paulo. O presidente decolou de Brasília para a capital paulista no início da tarde deste domingo, acompanhado de auxiliares e ministros.

Ele deve ir ao debate acompanhado dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Augusto Helena (GSI) e Fábio Faria (Comunicações) e de Fábio Wajngarten, um dos coordenadores de comunicação da campanha.

