Estreia em casa: Ingressos para Vitória x Floresta estão à venda

O torcedor que quiser curtir de perto as emoções de Vitória x Floresta, na 2ª rodada da Série C do Brasileiro, poderá adquirir ingressos a partir das 12h desta quarta-feira (13), quando a venda online será iniciada, através do site www.futebolcard.com. A comercialização na internet acontecerá até às 21h30 de sábado (16). A meia-entrada também será vendida pela internet.

Vitória e Floresta se enfrentarão no Barradão, sábado (16), às 20h30. Os portões serão abertos a partir das 18h30. A venda presencial só acontecerá no dia do jogo, das 16h30 às 21h30, nas bilheterias do estádio. A partida marcará a estreia do rubro-negro como mandante no torneio nacional. No sábado (9) passado, o Leão perdeu para o Remo, por 2×1, no estádio Baenão, em Belém.

TORCIDA DO VITÓRIA

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Cadeira: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia)

Sócio Bronze: R$ 28 (arquibancada) | R$ 70 (cadeira)

TORCIDA VISITANTE

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

INFORMAÇÕES

▪ Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

▪ Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da Campanha de Vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra o COVID 19; as que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar ao estádio, desde que acompanhados por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

▪ Apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória;

▪ ATENÇÃO: Venda de meia-entrada está liberada na internet.