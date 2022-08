Estrela de ‘Grease’, Olivia Newton-John morre aos 73 anos

A atriz e cantora Olivia Newton-John morreu nesta segunda-feira, 8, aos 73 anos. A atriz lutava contra um câncer de mama há 30 anos. A informação foi divulgada pelo marido da atriz, John Easterling, através do perfil oficial da artista no Facebook. Ela ficou mundialmente conhecia por sua participação no clássico dos anos 70 “Grease“, onde contracenou com John Travolta. A causa da morte não foi confirmada pelos familiares da atriz. No comunicado, a família de Olívia informou que a atriz morreu “pacificamente” em seu rancho no Sul da Califórnia, onde estava com familiares e amigos. A publicação também pede que os fãs respeitem a privacidade da família de Olivia. “Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil”, afirma o comunicado. Além de seu marido, Olivia também deixou uma filha, dois irmãos e sobrinhos.

O marido de Olivia também afirmou que a atriz é um “símbolo de vitória” há mais de 30 anos e que o trabalho de experiência com plantas medicinais para tratamento do câncer continua com a Olivia Newton-John Foundation Fund. “Olivia tem sido um símbolo de vitória e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada contra o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John”, diz o comunicado. Logo após o anúncio da morte de Olivia, John Travolta, que protagonizou “Grease” ao lado da atriz, se manifestou nas redes sociais. “Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nos veremos na estrada e estaremos todos juntos novamente. Seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John”, disse Travolta em publicação feita no Instagram.