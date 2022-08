Estrelado por Bruna Marquezine, ‘Besouro Azul’ não deve ser cancelado em meio a crise na Warner

O filme “Besouro Azul“, que será estrelado pela brasileira Bruna Marquezine, não deverá ser cancelado pela Warner Bros. A informação foi divulgada pelo veículo especializado The Hollywood Reporter, que consultou fontes dentro do estúdio que garantiram que a produção continua normalmente. A confirmação vem em meio a uma série de mudanças na direção do estúdio, que, recentemente, decidiu cancelar o lançamento do filme “Batgirl” depois de já ter investido quase R$ 500 milhões no longa. Segundo o jornal, os funcionários da DC ficaram preocupados com o filme, mas até o momento, o projeto não foi alterado pelo novo comandante do grupo, David Zaslav. Além de Bruna Marquezine, Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) também estrelará o projeto. Angel Manuel Soto será responsável pela direção do filme, enquanto o mexicano Gareth Dunnet-Alcocer assina o roteiro. O filme tem previsão para estrear em 18 de agosto de 2023.