Estrutura de estádio do Colo-Colo desaba sobre torcedores durante treino

Uma estrutura metálica do estádio Monumental, do Colo-Colo, caiu sobre torcedores do clube chileno durante treino aberto do time realizado nesta sexta-feira, em Santiago.

Segundo a imprensa local, há oito feridos e duas pessoas com fraturas.

A estrutura desabou depois que alguns torcedores do clube chileno subiram sobre as placas de publicidade do ‘setor Cordilheira’ do Estádio Monumental David Arellano.

Os suportes metálicos ficaram tombados parcialmente sobre uma grande quantidade de torcedores, mas não caíram totalmente. Isso evitou uma tragédia no estádio do Colo-Colo.

Pessoas que tinham escalado as placas de publicidade despencaram na arquibancada sobre outros torcedores.

O clube decidiu abrir o treino para os torcedores como forma de motivar o time para o clássico de domingo, às 15h, contra a Universidad Católica, pelo Campeonato Chileno.

O Cacique, como é conhecido o Colo-Colo, lidera o campeonato nacional com 54 pontos e é seguido pelo Deportes Curicó, com 43.