Estudante cita Hitler em anuário de escola em São Paulo

Um aluno da escola internacional Avenues, em São Paulo, escolheu uma frase do líder nazista alemão Adolf Hitler para o anuário do colégio. Os livros foram impressos e entregues a alguns estudantes.

A instituição, fundada em 2012 em Nova Iorque e também com unidade na China, cobra mais de R$ 12 mil por mês por aluno.

“Qualquer um pode lidar com a vitória, mas só os poderosos podem suportar a derrota”, colocou o estudante, que assinou a frase com o nome do ditador.

Na quinta-feira (2/6), a escola enviou um comunicado aos responsáveis afirmando que “uma citação de Adolf Hitler é exremamente ofensiva e não tem lugar no nosso anuário, nem em nenhum lugar da nossa comunidade”.

Os anuários foram recolhidos e devem ser reimpressos sem a citação.

Em uma carta aberta, a instituição lamentou o ocorrido e afirmou que vai tomar medidas para garantir que isso não volte a acontecer.

Disse ainda que está em contato com a Federação Israelita de São Paulo para pedir desculpas e informar sobre as ações corretivas que serão tomadas.