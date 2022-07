Estudante de 19 anos é estuprada em campus da Universidade de Brasília

O campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) se transformou em espaço de terror para uma estudante de 19 anos. A jovem foi vítima de um estupro na noite desta sexta-feira (8). O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

A jovem foi abordada pelo abusador por volta das 20h após deixar o Restaurante Universitário (RU), segundo o portal Metrópoles. A reportagem apurou que o estuprador rendeu a vítima sob ameaça de uma espécie de canivete. O ataque em um trecho escuro e pouco movimentado entre o RU e o Instituto Central de Ciências (ICC).

A estudante conseguiu se desvencilhar do criminoso após a passagem de outros três estudantes pelo local, o que o obrigou a interromper o abuso. O homem ainda voltou a ameaça-la com o canivete para evitar que pedisse socorro. A estudante conseguiu chegar até a sala de aula e pediu ajuda a um professor, que acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Em nota, a UnB lamentou o ocorrido. “Qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual é inaceitável e precisa ser rigorosamente punido”, disse. A instituição também informou que está em contato com a estudante e com a família dela para prestar o apoio necessário e também que está colaborando com as investigações com o envio das imagens das câmeras de segurança.

Veja a nota completa:

A Universidade de Brasília (UnB) lamenta profundamente o ato de violência ocorrido com uma de nossas estudantes na noite desta sexta-feira (8 de julho), no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. Qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual é inaceitável e precisa ser rigorosamente punido.

Desde o ocorrido, a Administração Superior da UnB, docentes, o serviço de saúde e a equipe de segurança da instituição estão em contato com a estudante e sua família, dando todo o apoio necessário.

A Universidade também está em diálogo com a Delegacia da Mulher para colaborar com as investigações, inclusive com o envio de imagens das câmeras de monitoramento.