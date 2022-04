Estudante de Jequié conquista bronze na Olimpíada de Física

A Bahia foi destaque na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (Obfep) 2021, que teve a última fase realizada em dezembro de 2021.

O estudante Bruno Emanuel Portela Almeida, 16, atualmente cursando o 2º ano no Colégio Estadual Paulo Freire, em Jequié, no sudoeste da Bahia, foi premiado com Medalha Bronze nos níveis estadual e nacional, na categoria “1ª série do Ensino Médio”.

“Tive muita sorte em ter uma professora de Iniciação Científica como Karla Pedroza, que se dedicou muito para que eu, assim como outros, aprendesse conteúdos que me ajudaram na hora das avaliações”, afirmou.

“Este prêmio representa uma das grandes conquistas relevantes que consegui até agora”, salientou o jovem, que já disputou a Olimpíada por duas vezes. “Pretendo participar da próxima edição da Obfep para tentar conseguir, no mínimo, uma Medalha de Prata”, completou.

Citada pelo aluno, Karla Pedroza falou da importância das olimpíadas do conhecimento para o aprendizado dos estudantes.

“Elas permitem que os estudantes tenham um contato mais prático com a ciência, extrapolando os muros da escola e os colocando como protagonistas”, disse.

“Além disso, algumas universidades possuem vagas olímpicas, que permitem que o estudante acesse o curso superior sem fazer ENEM ou vestibular e, também, oferecem oportunidades de Iniciação Científica para estudantes premiados”, acrescentou a docente.