Estudante transmite próprio afogamento ao vivo no Facebook

A estudante de enfermagem Hellen Naybuto, natural do Quênia, morreu após se afogar em uma piscina, no Canadá. A universitária, de 24 anos, gravou a própria morte, ao vivo, através do Facebook.

A situação ocorreu na última quinta-feira (18), quando Hellen entrou na piscina para se refrescar por volta das 14 horas. Ela conversou com alguns seguidores do Facebook e, logo depois, saiu para nadar em uma parte mais funda.

No entanto, pouco depois, ela apareceu gritando, pedindo por ajuda. Sem ninguém para te amparar, Hellen desapareceu da gravação, sendo localizada apenas três horas depois por um hóspede do hotel, que encontrou o corpo de Hellen boiando.

De acordo com o site CBC, do Canadá, a ocorrência foi registrada antes das 17h45, mais de 30 minutos após a estudante ter sido encontrada. Ela foi declarada morta no local.

A família de Hellen, que mora no Quênia, criaram uma vaquinha para arrecadar um valor e conseguir levar o corpo da jovem para o país natal. Em três dias, eles conseguiram o valor de US$ 54 mil. A jovem foi enterrada no último fim de semana. A polícia de Ontário fez procedimentos para que o vídeo seja retirado das redes sociais em respeito à família da universitária.