Estudantes são assaltados na porta de colégio particular em Lauro de Freitas

Estudantes de um colégio particular de Lauro de Freitas foram assaltados e tiveram os celulares roubados, nesta terça-feira (03). Suspeitos armados com facas abordaram os alunos na frente da unidade de ensino.

Uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar passava pela na rua Joaquim Ferreira, no Jardim das Margaridas, quando recebeu informações de que ocupantes de um veículo teriam assaltado alunos, que aguardavam a abertura dos portões do colégio Carpe Diem.

O comandante da unidade, major Éverton Monteiro, informou que havia uma viatura próxima e com o auxílio do rastreamento de um dos aparelhos telefônicos foi possível chegar aos criminosos que, ao perceberam a presença dos PMs, correram e deixaram uma mochila com os materiais roubados e duas facas para trás.

Foto: Divulgação/SSP

Procurado pelo CORREIO, o Colégio Carpe Diem informou que o assalto ocorreu às 06h32, antes do horário de abertura dos portões da unidade, que ocorre às 06h50, e que os alunos foram abordados pelos bandidos enquanto esperavam do lado de fora do colégio. A instituição de ensino declarou que se preocupa com a violência na localidade e pediu ainda que os pais se atentem ao horário de abertura do colégio para evitar futuros riscos.

Ainda segundo o major Éverton Monteiro, a ocorrência foi registrada na 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas.