Estudiantes elimina Fortaleza e enfrenta Athletico-PR nas quartas

Não deu para o Fortaleza. Frente ao Estudiantes, na noite desta quinta-feira (7), na Argentina, a equipe de Juan Pablo Vojvoda foi derrotada por 3 a 0, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Assim, após empate por 1 a 1 na ida, no Brasil, o time nordestino dá adeus à sua primeira participação no torneio continental.

Enquanto isso, o Estudiantes, muito tradicional na Libertadores, avança às quartas de final e terá pela frente mais uma equipe brasileira. O Athletico-PR de Felipão desbancou o Libertad nas oitavas e agora enfrentará os argentinos em busca de vaga na semifinal.

Eliminado na Libertadores, o Fortaleza volta a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. No momento, a luta da equipe é para sair da lanterna da competição. Seu próximo compromisso será frente ao líder Palmeiras, em casa, às 18h (de Brasília) deste domingo.

O jogo Jogando fora de casa, no primeiro tempo o Fortaleza se mostrou um time apático, com poucas escapadas pelo ataque e dando a posse de bola para o Estudiantes, que controlava o jogo e criava chances sem maiores dificuldades.

Neste cenário, o primeiro gol da equipe da casa não demorou tanto a sair. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, Manuel Castro, com muita liberdade entre a zaga da equipe brasileira, aproveitou cruzamento para, de cabeça, vencer Marcelo Boeck pela primeira vez na noite.

Depois do gol, o Fortaleza chegou a esboçar uma certa reação e chegou a até mesmo mandar bola no travessão dos argentinos. Porém, o ímpeto foi por água abaixo quando, aos 19 minutos, Pikachu entrou com as travas da chuteira na panturrilha de Boselli. Após revisão no VAR, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao brasileiro.

Com um a menos em campo e atrás do placar, o Fortaleza se abateu muito e, logo em seguida à expulsão, sofreu o segundo gol. Desta vez, porém, a equipe contou com a sorte. Na cabine do vídeo, a arbitragem viu impedimento muito apertado do ataque mandante.

No segundo tempo, entretanto, a situação desandou de vez para o Leão. Logo aos 2 minutos, o lateral Mas cruzou para a área e Castro, mais uma vez, mandou às redes de cabeça. Boeck se esticou todo, mas não conseguiu alcançar.

Não parou por aí. Aos 11, o goleiro da equipe de Vojvoda errou na saída de bola e deu de presente para Zapinola, que partiu de frente e tocou por baixo, de leve, para marcar o terceiro gol e colocar o Estudiantes a um passo das quartas de final.

Nos minutos restantes, os argentinos baixaram o ritmo e trataram de apenas administrar o resultado. Mais nenhuma outra grande chance foi criada nem para um lado, nem para o outro. Ficou nisso. Estudiantes 3, Fortaleza 0.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES-ARG 3 X 0 FORTALEZA

Local: Jorge Luis Hirschi, em La Pata (ARG)

Data: 07 de julho de 2022 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Noguera (Estudiantes); Capixaba, Zé Welison, Romarinho e Moisés (Fortaleza)

Cartões vermelhos: Pikachu (Fortaleza)

Gols:

Estudiantes: Manuel Castro (9′ do 1T e 2′ do 2T) e Zapinola (11′ do 2T)

ESTUDIANTES-ARG: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Lollo e Mas; Zuqui (Piatti), Rodríguez (Morel) e Castro (Rollheiser); Boselli (Zapiola) e Leandro Díaz (Pellegrino).

Técnico: Ricardo Zielinski

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Hércules (Ronald), Zé Welison (Matheus Jussa), Lucas Lima (Matheus Vargas) e Juninho Capixaba; Moisés (Romarinho) e Silvio Romero (Igor Torres)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda