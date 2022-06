Estúdio de Naraka não está preocupado perder com vendas com o jogo no Xbox Game Pass

O Xbox Game Pass é um serviço que sempre gera discussões a respeito de seus benefícios e desvantagem para a indústria de jogos. Embora muitos desenvolvedores afirmem que colocar seus títulos no serviço seja benéfico, muitos ainda enxergam com olhares negativos.

Agora a nova desenvolvedora a elogiar o serviço é a 24 Entertainment, a qual anunciou estar trazendo seu jogo Naraka: Bladepoint para os consoles Xbox pela primeira vez, junto com um lançamento no Xbox Game Pass.

De acordo com Archer Wang, gerente de marketing de Naraka, colocar o jogo no Xbox Game Pass já no lançamento para console serve para conseguir expandir ainda mais o público do jogo.

O Xbox Game Pass também inclui jogadores de PC, então um dos principais objetivos é alcançar um público mais amplo. Nós definitivamente queríamos expandir nossa comunidade! Com o Xbox Game Pass, os jogadores podem se conectar a vários outros jogadores. Do nosso ponto de vista, obviamente estamos muito satisfeitos em trazer mais jogadores para Naraka.

Quando questionado a respeito do fato de que colocar o jogo no Xbox Game Pass poderia prejudicar as vendas do jogo, Archer Wang não pareceu preocupado, pois o serviço irá ajudar a aumentar sua comunidade.

Não mesmo! Há uma razão pela qual queríamos trazer o jogo para o Xbox Game Pass. Estamos nos aproximando do aniversário de um ano de Naraka: Bladepoint, e nos saímos muito bem até agora. Então achamos que será uma operação de longo prazo e fazer escolhas que funcionem para isso é uma ótima decisão aos nossos olhos.

Com o Game Pass, definitivamente vamos atrair um público maior, e isso é o mais importante para nós. Podemos obter feedback deles, podemos expandir nossa comunidade e isso é tudo o que nos importa agora.

Naraka: Bladepoint é uma experiência de ação com partidas envolvendo até 60 jogadores. O jogo inclui combate corpo a corpo inspirado em artes marciais, movimentação que desafia a gravidade, um enorme arsenal e heróis lendários personalizáveis com habilidades únicas.

O jogo chegará em 23 de Junho ao Xbox Series X/S e também ao serviço Game Pass. Naraka: Bladepoint já está disponível para PC, com uma versão para PlayStation e Xbox One também em desenvolvimento, embora ainda não possuam uma data de lançamento.