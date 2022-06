Estudo aponta Mbappé como jogador mais valioso do mundo

Após renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voltou a liderar a lista de jogadores mais valiosos do mundo.

Segundo estudo publicado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), uma possível transferência do francês valeria cerca de 206 milhões de euros (R$ 1 bilhão).

Logo atrás do francês está o brasileiro Vinícius Júnior. Para tirar o atacante do Real Madrid, 185 milhões de euros teriam que ser desembolsados. Completando o top 3 está o norueguês Erling Haaland, agora jogador do Manchester City, avaliado em 153 milhões de euros.

Manchester City e Barcelona são os clubes com mais jogadores no top 10 com 3 jogadores cada um.

Na temporada 2021/22, Mbappé conquistou a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain e foi o grande destaque do trio que compõe ao lado de Messi e Neymar. Por mais que o ano, coletivamente, tenha sido frustrante em Paris, individualmente o francês teve grande destaque fazendo sua melhor temporada como profissional. Foram 46 jogos e 60 participações em gol (39 gols e 21 assistências).

Já Vinícius Júnior atingiu o triunfo coletivo e individual. Além de fazer o gol que deu a 14ª Champions League para o Real Madrid, o brasileiro também conquistou a La Liga e a Supercopa da Espanha na temporada merengue. Assim como Mbappé, o madridista também fez sua melhor temporada na carreira, entrando em campo 52 vezes e participando de 38 gols (22 gols e 16 assistências).

