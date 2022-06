Estudo: após os 60 anos, risco de derrame sobe 14% a cada hora de sofá

Quantas horas você passa em frente à TV por dia? Pesquisadores da Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos, descobriram que o risco de derrame aumenta 14% para cada hora gasta em atividades sedentárias.

No estudo, publicado na revista científica JAMA, na sexta-feira (3/6), os cientistas monitoraram hábitos de 7.607 americanos com idade média de 63 anos.

O trabalho incluiu dispositivos de rastreamento de movimento posicionados na altura do quadril dos voluntários para saber quando as pessoas se moviam e em que intensidade. Os participantes também passaram por check-ups de seis em seis meses para avaliações sonre a saúde.

Sete anos depois do início da pesquisa, os dados foram analisados. Neste período, houve 286 casos de acidentes vasculares cerebrais entre os participantes.

O acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC ou derrame cerebral, é a interrupção do fluxo de sangue para alguma região do cérebro Agência Brasil

Com esses dados, os cientistas calcularam que os sedentários que, mal se moviam quando despertos, tinham 44% mais risco de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Para cada hora acima de 13 horas de descanso sem atividade, o risco de derrame aumentava 14%.

“O tempo gasto em comportamento sedentário foi interessante porque a maioria dos adultos passa a maior parte do tempo acordado sendo fisicamente inativo. Notavelmente, os participantes com maior tempo sedentário (mais do que 13 horas por dia) tiveram um aumento de 44% no risco de acidente vascular cerebral em comparação com aqueles no tercil mais baixo (menos de 11 horas/dia)”, escreveram os autores.