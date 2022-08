Estudo indica áreas para aumento da produtividade na produção do trigo

Aumentar a produção anual de trigo no Brasil em 1,5 milhão de toneladas, sem ampliar as áreas de plantio ou desenvolver novas tecnologias. Essa é a conclusão de um estudo da Embrapa que identificou locais em que o rendimento das lavouras está abaixo do potencial e que poderia melhorar com a adoção de recursos já disponíveis.

O trabalho foi realizado 457 municípios de 79 microrregiões nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

O estudo foi feito em conjunto com cooperativas que atuam na produção de trigo, com o objetivo de guiar ações de transferência de tecnologias para incrementar a produção.

Na microrregião de Cascavel, no Paraná, por exemplo, o aumento de produtividade poderia aumentar a colheita em mais de 100 mil toneladas. Já em Cruz Alta e em Santo Ângelo, municípios do Rio Grande do Sul, melhorar o rendimento também faria as safras crescerem em mais de 90 mil toneladas.

Segundo o chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, essa nova modalidade pode ser aplicada em várias regiões do país e também na cultura de outros produtos.

Spadotti destacou ainda que as ações para ampliar a produção são de fácil execução.

A Embrapa tem um setor que recebe os produtores rurais e cooperativas interessadas em melhorar a produção das suas terras. Para ter apoio dos pesquisadores, basta procurar a unidade do seu estado.

