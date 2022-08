Estudo indica quase 2 mil mortes em ações policiais durante a pandemia

Relatório produzido pela Rede de Observatórios da Segurança aponta que em dois anos de pandemia de covid-19 foram realizadas mais de 20 mil ações policiais, com um total de 1.989 mortes, o que significa uma a cada dez horas. A organização, que reúne instituições acadêmicas e da sociedade civil, dedicada a acompanhar políticas públicas de segurança, analisou operações no período entre julho de 2020 e junho de 2022, nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

O estado mais letal, considerando a proporção média de mortes por ação monitorada, foi a Bahia, seguida pelo Rio de Janeiro e São Paulo.

Ainda de acordo com o boletim Raio X, divulgado nesta quinta-feira, 76% das mortes violentas no país são causadas por armas de fogo.

Entre as forças policiais envolvidas nas ações no período analisado, a PM respondeu pela maior presença no cotidianos das cidades, seguida pela Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícias Federal e Rodoviária.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que os dados apresentados na pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança estão em total desacordo com a produtividade das ações policiais, com números subnotificados. Segundo a Secretaria, no período analisado houve foram apreendidas cerca de 100 toneladas de drogas, erradicadas plantações de maconha e 98 fuzis saíram as mãos de criminosos.

A Secretaria estadual de Polícia Militar do Rio respondeu, por meio da assessoria de imprensa, que as ações da corporação “são precedidas e direcionadas a partir de informações do setor de inteligência e de órgãos oficiais, como o Instituto de Segurança Pública, sendo executadas com base em protocolos técnicos definidos pelas legislações e determinações judiciais vigentes”. E que apenas neste ano foram presos mais de 19.800 criminosos; apreendidos 2.300 adolescentes infratores e retiradas das ruas mais de 3.900 armas de fogo, sendo 221 fuzis.

A Polícia Federal, por sua vez, comunicou que não comenta declarações ou divulgações de outras instituições.

Até o fechamento desta matéria, não foram recebidas respostas das secretarias de segurança pública do Ceará, de Pernambuco e São Paulo, nem da Polícia Rodoviária Federal.

*Com informações de Agência Brasil

Segurança Rio de Janeiro Vitória Elizabeth / GT Passos Solimar Luz* – Repórter da Rádio Nacional covid pandemia Ações policias letalidade Mortes 199:00