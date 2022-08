“Eterno Vovô”. Saiba quem é o ciclista atropelado e morto no Lago Sul

O ciclista de 27 anos morto nesta terça-feira (30/8) após ser atropelado por um ônibus na QI 15 do Lago Sul, próximo ao Instituto Dom Orione, era Lucas Alves Araújo. A vítima, conhecida pelo apelido de Vovô, morava no Núcleo Bandeirante e trabalhava como técnico de enfermagem.

O acidente aconteceu na entrada da via para o Centro de Ensino Fundamental (CEF 6). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ele foi encontrado em parada cardiorrespiratória no local do atropelamento.

Veja fotos de Lucas:

Atualmente, o jovem trabalhava como cuidador de idosos em uma clínica de assistência domiciliar geriátrica. Nas redes sociais, Lucas definia a vida como “uma dádiva para quem sabe vive-la”.

Após o trágico acidente, amigos e familiares da vítima publicaram mensagens de homenagem. Para alguns, ele era conhecido pela alegria. “Ainda incrédula, sem acreditar que você se foi. Uma pessoa tão querida, um ser de luz que. Por onde passava deixava sua alegria, paz e tranquilidade”, comentou uma amiga.

Em outros comentários, amigos deixaram recordações de carinho ao “eterno Vovô”. “O céu está em festa. Você só deixou de viver nesse mundo, mas viverá eternamente em nossos corações, Vovô. Vá em paz”, despediu-se um colega.

“É horrível saber que você se foi. Ainda não caiu a ficha. Eu vou te amar para sempre. Luto eterno”, publicou outra amiga.

A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga as causas do acidente.

