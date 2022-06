‘Eu sou o cordeirinho’: meme viraliza nas redes sociais

Uma animação curiosa nas redes sociais, em que Jesus e a baratinha mentirosa são personagens, tem conquistado a atenção de muitos usuários.

Na trilha sonora da pequena produção, um garoto faz a combinação de uma canção religiosa com uma cantiga popular infantil.

O áudio de natureza incerta já circulava na internet, mas a repercussão aumentou depois que se tornou narração para um desenho animado.

“Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor”, assim começa a música, cantada por uma criança em um momento que parece despretensioso e natural. O Hino 441 da Congregação Cristã logo ganha um novo personagem, para lá de surpreendente. “É mentira da barata, ela tem uma perna só”. Esse áudio se tornou um viral na internet, diante disso, ganhou uma versão ilustrada que traz um imaginário à mistura inocente e divertida. Com cerca de 2 milhões de seguidores, a ilustradora Rafaella Tuma é responsável por dar vida a diversos áudios engraçados que viralizaram na internet. E dessa vez a artista colocou o cordeirinho, Jesus como pastor e a barata de uma perna só em um mesmo vídeo, super envolvente.

O meme já fazia sucesso há um tempo e não se sabe de fato qual sua origem e quem é o menino da canção.

Mas, a repercussão do desenho foi tão grande que fez com que o áudio, que já tinha viralizado, voltasse a se espalhar.

No Twitter, usuários contam que é impossível parar de cantar a versão depois de ouvir a música chiclete. Até um remix no ritmo do funk a mistura ganhou.