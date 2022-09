‘Eu vou encarar os problemas, eu me preparei para isso’, diz ACM Neto em Riachão do Jacuípe

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) enfatizou estar preparado para enfrentar os desafios e debater, junto aos baianos, as melhores ações para mudar a realidade vivida pela população do estado atualmente. Durante comício realizado na cidade de Riachão do Jacuípe na noite desta quinta-feira (8), Neto afirmou que, assim como fez em Salvador, pretende transformar a vida das pessoas de todo o estado. Na ocasião, o candidato estava acompanhado do prefeito Carlinhos Matos (União Brasil) e do candidato ao Senado, Cacá Leão (PP).

“Eu vou encarar os problemas, eu me preparei para isso, adquiri experiência. Eu governei uma cidade que me impôs vários desafios e eu superei. Saí com mais de 80% de aprovação. Eu participei da grande virada de Salvador. Nós transformamos a capital e agora eu quero dizer a vocês que estou preparado para fazer por cada um dos 417 municípios do nosso estado tudo aquilo que eu fiz por Salvador quando fui prefeito da nossa cidade”, ressaltou.

Carlinhos Matos defendeu que o reconhecimento nacional pelo trabalho realizado por ACM Neto demonstra a capacidade de gestão eficiente do candidato. “No meio de 5.568 municípios que existem nesse país, ninguém consegue ser reconhecido como o melhor prefeito por oito anos consecutivo se não for muito bom, se não for um cabra retado como ACM Neto é”, apontou.

“Você é um homem de palavra, tem um espírito público elevado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai governar para todos. E quem é competente não precisa de ninguém para governar, não. Você mostrou, quando era prefeito de Salvador, que não tinha nem governador e nem presidente aliado e foi o melhor do Brasil”, acrescentou o prefeito de Riachão do Jacuípe.

Neto salientou que, independentemente do presidente escolhido pelos brasileiros nas eleições deste ano, saberá conduzir as transformações e projetos com diálogo e construção de pontes entre o Governo Estadual e o Governo Federal.

“Eles tentam vender a ideia de que necessariamente o governador tem que ser do mesmo partido do presidente. Isso não existe. E eu provei que isso não existe. Melhor do que qualquer palavra minha é mostrar o meu exemplo. Durante oito anos eu governei Salvador com três presidentes da República, todos de partidos diferentes, nenhum deles do meu partido, e isso jamais trouxe qualquer prejuízo para Salvador”, falou o candidato.

O candidato a governador voltou a salientar que vai trabalhar com o próximo presidente os brasileiros escolherem. “Vou construir as fontes com o Governo Federal, mas jamais transferindo as minhas responsabilidades, porque na hora que os baianos tiverem que cobrar de alguém uma solução para a violência, para o desemprego, para a fila da regulação, para o último lugar na educação, não é o presidente que vai resolver. Quem vai ter que resolver e encarar o problema é o governador do estado, e por isso eu estarei lá para dar as mãos aos baianos e, é claro, poder transformar em realidade os sonhos de muitos de vocês”, salientou durante o evento político.

Hoje, a Bahia ocupa o primeiro lugar em mortes violentas e é o estado com maior número de desempregados em todo o país. Na outra ponta, a educação pública é a última em qualidade de ensino ofertada aos jovens baianos. O candidato ao Governo enfatizou que, caso seja eleito, essa realidade será diferente. Neto disse às centenas de pessoas que acompanharam o evento que pretende encarar os problemas de frente, assumindo a responsabilidade pelas soluções e enfrentando quaisquer adversidades para proporcionar um futuro melhor para toda a Bahia.

“Sempre sonhei com esse momento e o mais importante é que eu me preparei para estar aqui. Eu me preparei para enfrentar esse desafio. Eu me preparei para fazer esse debate com os baianos. E eu estou preparado, acima de tudo, para ser governador do estado da Bahia e entregar a melhor gestão de todo o Brasil para os baianos”, afirmou o candidato.

Em Riachão do Jacuípe a comitiva de Neto percorreu, em carreata, cerca de 4km pelas principais ruas da cidade. Ao final, já na Rua Pedro Paulo da Silva, o candidato a governador pelo União Brasil foi acompanhado por centenas de pessoas durante uma caminhada até o local do comício, onde pôde tratar sobre o futuro da Bahia.