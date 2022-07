EUA: ao menos 16 pessoas morrem por conta de fortes chuvas no Kentucky

Fortes chuvas castigam o estado do Kentucky, nos EUA, desde essa quarta-feira (27/7), e pelo menos pessoas, incluindo seis crianças, perderam suas vidas devido às inundações. As informações são de O Globo.

O número de vítimas ainda pode aumentar. Os resgates não param e as chuvas continuam a cair no estado, que tem mais de 4,5 milhões de habitantes, na região sudeste dos EUA.

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (29/7), o governador democrata Andy Beshear confirmou as mortes: “A notícia difícil é que são 16 mortos confirmados agora e ainda vai aumentar muito mais. Algumas casas foram completamente varridas no meio da noite enquanto as pessoas dormiam”.

À emissora CNN, Beshear disse que o número de vítimas é “devastador” e que há o temor de que o total “mais do que dobre” e que famílias inteiras podem ter sido atingidas. “Centenas de pessoas perderam tudo e levará no mínimo um ano para reconstruir as áreas afetadas”, lamentou.

O presidente Joe Biden declarou estado de “desastre natural” em 13 condados do Kentucky e mobilizou reforços federais para apoiar as áreas atingidas por tempestades, inundações, deslizamentos de terra e rios de lama.

Veja imagens:

