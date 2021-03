EUNÁPOLIS| Bebê encontrado em saco de lixo segue internado

Imagem reprodução – Radar64

O recém-nascido encontrado na noite da última sexta-feira (19) dentro de um saco de lixo no bairro Alecrim II, na cidade de Eunápolis, segue internada no Hospital Regional. O bebê, de pouco mais de um quilo e meio, havia nascido há cerca de duas horas e foi resgatado por três garis.

Ele chegou ao hospital com hipotermia, ou seja, com a temperatura do organismo igual ou abaixo de 35 graus, o que inspirava cuidados.

A criança foi avaliada pelo pediatra Alexandre Gonçalves, que devido ao risco de infecção ministrou antibióticos e coletou exames. De acordo com o médico, o bebê reagiu bem ao tratamento e agora seu estado de saúde é considerado estável.

“É uma criança que vai ficar um tempo aqui com a gente, para pegar peso, aprender a sugar. Vamos fazer todos os exames necessários para que evolua bem, mas no momento está estável”, afirmou o pediatra, que é plantonista do Hospital Regional.

Garis encontraram bebê dentro de saco de lixo

COMOÇÃO

Como geralmente acontece quando um bebê resiste ao abandono da mãe e as intempéries de uma via pública, apareceram muitos interessados em adota-lo ou mesmo contribuir com doações de alimentos, roupas e medicamentos.

Um advogado ouvido informou que um processo de adoção não é tão simples. “Há um cadastro, todo um trâmite, gente que fica até cinco anos esperando para conseguir adotar. É um longo processo que precisa ser respeitado até que o juiz da Vara da Infância e Juventude autorize a adoção”, explicou.

Qualquer pessoa maior de idade pode dar entrada no processo de habilitação para adoção, desde que cumpra alguns requisitos.

