EUNÁPOLIS | Carro furtado há quatro anos em Minas Gerais é recuperado pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada do último sábado (01), na BR 101, em Eunápolis (BA), um automóvel Vw/Voyage que possuía registro de furto. A ação aconteceu durante fiscalização na altura do quilômetro 720 da rodovia.

Equipe da PRF realizava fiscalização, quando deu ordem de parada ao veículo, com placas aparentes de Ribeirão Vermelho (MG). Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório do motorista, do passageiro e do veículo. No entanto, eles disseram aos policias que tinham pego o veículo emprestado.

Diante da suspeita, os policiais fizeram uma fiscalização minuciosa no veículo, onde foram encontrados indícios de adulterações nos elementos identificadores, o que levou a equipe a aprofundar a verificação. Com técnicas em fraudes veiculares, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas clonadas.

Após consulta ao sistema de dados, os policiais constataram se tratar na realidade de um veículo furtado em janeiro/2017, no município de Nova União/MG.

Motorista e passageiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Por | PRF