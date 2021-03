EUNÁPOLIS | Embasa realiza ações de combate a ligações clandestinas

Equipes da Embasa realizaram ações de combate a fraude no consumo de água em diversos bairros de Eunápolis, como jardim América, Encanto das águas, Juca Rosa e Sapucaieira, algumas detectadas em imóveis de alto padrão, na última segunda-feira (15).

Ao todo, foram identificadas e retiradas 36 ligações clandestinas (gatos), que vinham provocando desperdício e comprometendo o abastecimento no município. A manipulação das tubulações para a realização de gatos é uma das principais causas de vazamento na rede distribuidora. “Essas ações indevidas obrigam a empresa a fazer interrupções constantes no fornecimento para manutenções, além de aumentar os riscos de contaminação da água, pois permite a entrada de sujeira na rede, alterando a qualidade da água que chega aos domicílios”, conta o gerente do Escritório local (EL) de Eunápolis, Eliomar Amorim.

Como resultado desta ação, o EL espera a regularização das situações encontradas. “Não encontramos nenhuma resistência por parte dos usuários, pois, a maiorias dos imóveis se encontravam fechados e mesmo os imóveis onde encontramos os proprietários, não tivemos dificuldades, os mesmos foram orientados a apresentarem os documentos necessários e regularizarem a situação junto a Embasa, faremos o acompanhamento semanalmente com a equipe do cadastro e um fiscal de campo, não é justo que quem paga suas contas regularmente seja prejudicado por quem não paga”, afirma. Até chegar aos imóveis, a água passa por diversas etapas como captação, adução, tratamento, distribuição e monitoramento de qualidade, que possuem custos elevados, envolvendo uma infraestrutura complexa (energia elétrica, produto químico, mão de obra especializada, equipamento elétricos e hidráulicos entre outros).

“Por isso, o valor pago pelo usuário não é pela água em si, mas sim pelos serviços prestados pela companhia, que transformam a água bruta dos mananciais na água tratada e de qualidade que a empresa entrega nas torneiras”, explica Eliomar.Monitoramento Para a realização desta ação, a Embasa utilizou ferramentas de geoprocessamento, banco de dados comerciais e operacionais, além do monitoramento diário dos volumes disponibilizados. “Os controles são feitos diariamente. Após a identificação e delimitação de áreas a serem monitoradas, as equipes montam um planejamento sistemático para a atuação”, explicou.

Crime

Qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da empresa e regularizar sua ligação, evitando problemas com a polícia e multas. A população pode denunciar sigilosamente as situações de fraude pelo 0800 0555 195.

Por | Ascom – Imagens / EMBASA