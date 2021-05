EUNÁPOLIS | PRF apreende 25.980 litros de cerveja sem nota fiscal

Um caminhão com cerca de 25.980 litros de cerveja foi apreendido na noite de sexta-feira (28) durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 720 da BR 101, trecho do município de Eunápolis (BA).

A carreta Volvo/FH 460 foi parada para fiscalização de rotina. O motorista de 42 anos apresentou os documentos de porte obrigatório, porém não foi apresentada a nota fiscal da carga de cerveja, o que constitui crime tributário.

Foram apreendidas centenas de caixas de cerveja de marcas diversas, acondicionadas em latas e garrafas, totalizando 25.980 litros.

A mercadoria foi retida e foi feito contato com a Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ/BA), que realizou os procedimentos administrativos. As multas somaram 36.000 reais.

A PRF disponibiliza o telefone 191 para denúncia. Faça sua parte! O anonimato é garantido.

Por | PRF