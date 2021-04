EUNÁPOLIS | PRF apreende arma e munições

Na madrugada desta terça-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma arma de fogo calibre .32 e seis munições.

Durante patrulhamento, os policiais realizavam fiscalização no Km 717 da BR 101, no município de Eunápolis/BA, quando deram ordem de parada a uma motocicleta Honda CG/Titan com passageira sem capacete.

No momento da abordagem, o condutor estava visivelmente nervoso e, após revista pessoal, foi encontrado um revólver da Forjas Taurus, calibre .32 e seis munições.

O homem, de 20 anos, foi preso e encaminhado junto com a arma apreendida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.