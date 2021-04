EUNÁPOLIS | PRF prende motorista por aplicativo com carro clonado

A prisão ocorreu após o proprietário do veículo original denunciar que estava recebendo multas em locais por onde nunca esteve.

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia prendeu no final da tarde desta quinta-feira (01), em Eunápolis, um motorista por aplicativo com um carro furtado e que estava circulando clonado. A ação contou com o apoio da Polícia Civil, através de informações repassadas por sua especializada Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

A polícia conseguiu descobrir o crime após o proprietário do veículo Renault Sandero verdadeiro, que teve os dados clonados para ser utilizado em um veículo com as mesmas características mas furtado, entrou em contato informando que estava recebendo multas em lugares por onde nunca trafegou.

O carro foi abordado em frente a unidade operacional da PRF, em Eunápolis, localizada no Km 720 da BR 101, no extremo sul baiano. Após análise de identificação veicular, os policiais constataram que os caracteres do motor e chassi estavam adulterados.

O veículo furtado estava sendo utilizado para realizar transporte de passageiros de aplicativo. Segundo o condutor, um homem de 39 anos, ele teria alugado o automóvel na cidade de Vitória da Conquista (BA). Ele também apresentou um CRLV com indícios de falsificação.

Com o motorista também foi encontrada uma pequena porção de maconha que ele confessou ser para consumo próprio.

Diante da situação, os PRFs encaminharam o homem e o veículo recuperado para delegacia de polícia judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.