EUNÁPOLIS | Veículo roubado é recuperado pela PRF na BR 101

Um automóvel Ford/Fiesta, com ocorrência de roubo registrada há exatamente um ano, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (25), em Eunápolis (BA), no Extremo Sul da Bahia.

Equipe da PRF realizava fiscalização de prevenção de acidentes, quando abordou o carro com placas de Itajuípe (BA). O veículo era conduzido por um homem de 36 anos que apresentou uma CNH vencida desde 2018.

O motorista apresentou informações desencontradas e também aparentava estar nervoso com a abordagem policial, o que levou a equipe aprofundar a fiscalização no veículo.

Durante a vistoria no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos caracteres do carro, inclusive as etiquetas foram arrancadas. Com técnicas de análise criminal em fraudes veiculares, os PRFs perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. Essa modalidade de troca de placas é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

A polícia também analisou um Boletim de Ocorrência, registrado pelo proprietário do Fiesta verdadeiro, que teve os dados clonados e estava sendo utilizado no automóvel que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito.

Após consulta ao sistema de dados, os agentes federais constataram se tratar na realidade de um veículo roubado exatamente há um ano (25/05/2020), na cidade baiana de Camamu.

Questionado, o motorista apresentou várias versões. Por último, relatou que negociou o veículo mediante troca em outro carro de sua propriedade. Disse ainda que o Fiesta foi adquirido na cidade de Porto Seguro.

Em seguida, o homem que trabalha como vigilante foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis (BA), para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.