A Even (EVEN3) atingiu R$ 388 milhões em vendas líquidas totais no primeiro trimestre de 2022, de acordo com a prévia operacional divulgada pela companhia nesta terça-feira (12). Do montante total, R$ 252 milhões se referem à marca Even, representando uma queda de aproximadamente 57% em relação aos R$ 586 milhões reportados em igual período […]