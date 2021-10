Evento “3º dia das crianças solidário” foi realizado com sucesso no bairro Fátima

Sociedade



Publicado em 11 de out de 2021 e atualizado às 09:04

Os organizadores do evento social “III dia das crianças solidário”. Agradeceram aos participantes e apoiadores, por tornar possível a alegria e sorriso das crianças do bairro de Fátima.

“Foi tudo lindo, mesmo em meio a chuva as crianças se divertiram, comeram e brincaram”, reforçou um dos organizadores.

Esperamos poder dar continuidade e realizar novas ações no QUARTO DIA DAS CRIANÇAS SOLIDÁRIO.

O evento contou com apoio de pessoas ligadas ao comércio e entidades sociais do município, que ajudaram com donativos e brindes.