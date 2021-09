Evento com Rapha Falcão alcança recorde de público no Extremo Sul da Bahia

Giro no Mundo



Publicado em 28 de set de 2021 e atualizado às 12:49

Semana de imersão no mundo digital mobilizou mais de 1500 participantes de sete cidades da região

O especialista em recursos digitais, Rapha Falcão, foi convidado pelo Sebrae para participar do Circuito Empresarial no Extremo Sul da Bahia, iniciado no último dia 20 de setembro, em Medeiros Neto.

O palestrante também apresentou o mundo digital aos inscritos em Itanhém, Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju, Porto Seguro e Eunápolis, para um público de jovens empreendedores que buscam aprofundar suas habilidades relacionadas ao desenvolvimento de estratégias de marketing digital.

Para Alex Brito, gerente regional do Sebrae, o evento foi, no geral, bastante satisfatório principalmente pelo feedback positivo mencionado pelos participantes. “Tivemos que reduzir a abrangência de público por conta das limitações diante da pandemia, o que fez as inscrições se esgotarem rapidamente em algumas cidades, mas atingimos mais de 1500 participantes que concluíram o workshop prontos para se lançar no digital”, explica.

Ainda segundo o gerente, o sucesso desse Circuito Empresarial contou com a atuação importante dos parceiros e a comunidade empresarial, aos quais está imensamente grato. “Além do circuito, temos muitos cursos online e gratuitos nas plataformas do Sebrae ou em nossas unidades, voltados para o empreendedor. Sempre desenvolvemos ações como esta para impulsionar os empresários a alçar melhores resultados para seus empreendimentos”, acrescentou Alex Brito.

Por | SEBRAE