Evento de MMA, Federal Gladiators Combat retorna a Brasília

Neste final de semana, o ginásio de esportes do Núcleo Bandeirante recebe o Federal Gladiators Combat, evento de artes marciais mistas (MMA). Atletas de vários cantos do país participarão do evento, que contará com combates em diferentes modalidades.

A competição reunirá lutas de MMA, muay thai e boxe. O objetivo do Federal Gladiators Combat é incentivar e fomentar o crescimento dos esportes de alto rendimento no país. O Gladiators Combat é considerado um dos maiores eventos das modalidades de lutas no Centro-Oeste e no país.

Na programação do encontro das artes marciais, teve bate-papo com os Gabriel e Ismael Bonfim, lutadores de Brasília recém-contratados pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), nesta sexta-feira (7/10). A sexta também foi de pesagem entre os lutadores que disputarão o evento.

Já no sábado (8/10) e domingo (9/10), é a hora dos atletas entrarem nos dois ringues montados no ginásio do Núcleo Bandeirante para a realização dos combates.

Com realização da Associação Luta pela Vida e apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, o evento será realizado com entrada gratuita para toda população de Brasília e entorno, com classificação livre. Entretanto, a presença de menores será liberada apenas quando acompanhada dos responsáveis.

Desde 2015, o Distrito Federal vem sediando o campeonato, colocando a capital do país no circuito de grandes eventos esportivos, gerando visibilidade aos participantes e fomentando o esporte e o turismo. Esta é a 5ª edição do evento depois de um hiato de dois anos devido a pandemia.

“É uma emoção muito grande, depois de 2 anos sem realizarmos evento de MMA em Brasília, vermos o FGC de volta à cena esportiva da capital federal. Esse período de pandemia e pós pandemia causou grandes prejuízos aos atletas e a todos aqueles profissionais que vivem gravitando em torno de eventos dessa natureza e, é por isso que esse ano resolvemos brindar o público com 2 dias de combates eletrizantes e que teremos combates de Boxe, de Muay Thai e MMA. Haverá 2 ringues montados lado a lado para a realização das lutas”, revela Romulo Sulz, presidente da Associação Luta pela Vida.

Confira as informações do evento e o card do Federal Gladiators Combat:

Serviço:

Federal Gladiators Combat (FGC)

Data: sábado (8/10) e domingo (9/10)

Horário: a partir das 10h

Local: Ginásio do Núcleo Bandeirante

Mais informações: (61) 99325-2216

Classificação indicativa: livre, com menores acompanhados dos responsáveis

Programação

Sábado (8/10):

10h: Pesagem MMA, Boxe e Muay Thai

13h: Boxe: Enzo da Silva Valadares Vs Isaac Coelho

13h30: MMA: Eduardo Brandão Vs Anderson da Silva

14h: MMA: Suellen Jesus Vs Fabrizia Ketlinn

14h30: MMA: Maria “Pitbull” Vs Myllena “Mão de Pedra”

15h: MMA: Wellington “Toin” Vs Wellington “Cachorro Louco”

15h30: MMA (Cinturão): Rômulo Araújo Vs Igor Taylon

16h: Boxe: Edson Foro Vs Jayson Martins

16h20: Boxe: Danielzinho Vs Adailton Capixaba

16h40: Boxe: André Martins Vs João Victor Falcão

17h: Muay Thai: Hithielly (All Tigers) Vs Tatiana (Fight House)

17h20: Muay Thai: Julio (Fight House) Vs Darwin (Black Hawk)

17h40: Muay Thai: Francisco Willians (Focos Thai) Vs Israel (Olimpica)

Domingo (9/10):

10h: Pesagem Boxe

14h: Boxe: Rafael Silva Vs Michel Vieira Melo

14h20: Boxe: Guilherme Pereira Vs Lucas da Silva Sousa (Hulk)

14h40: Boxe: André Luiz Botelho Gonçalves Vs Eric Santana Santos

15h: MMA : Erick Maia Vs Douglas Rodrigues

15h30: MMA: João Pedro Vs Eliwelton “Tourinho”

16h: MMA: Willer Alves Vs Roberto “Pajé”

16h30: MMA: Celito Vs Thiago “King”

17h: MMA: Gabriel Gomes Vs Rafael José

17h40: Muay Thai: Kayman (Tuff Team) Vs Thiago (Focus Thai)

18h: Muay Thai : Auster (Black Hawk) Vs Thalles (Fight House)

18h20: Muay Thai: Savio (Focus Thai) Vs Vinicius (Olimpica)

