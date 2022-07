Evento educativo fala sobre “água como fonte de vida”

Na última quarta-feira (27) de julho, foi realizada uma mostra de trabalhos do 1º semestre da Escola Municipal Reitor Edgar Santos com o tema: “Água é fonte da vida!”

Durante o evento, os alunos apresentaram seus conhecimentos e produções construídas ao longo do semestre, de forma individual e coletiva com espaços organizados pelos próprios alunos; de forma à atribuir sentido ao que foi trabalhado, apresentando–os de modo atraente, rico e variado, como fonte inesgotável de motivação didática, proporcionando momentos de socialização e aprendizado, além de reforçar o protagonismo dos estudantes, afirmando assim, o compromisso de sempre fazer o melhor, com profissionalismo e partilha do conhecimento.

Parabéns para todos os alunos e professores que garatiram êxito total nas produções e apresentações, e a toda comunidade escolar envolvida no evento.

Por: Rismar Santana