Evento promove imersão em estratégias de gestão, marketing e vendas

Entender como o mercado está se comportando perante as inovações tecnológicas, discutir sobre a transição do mundo real para o digital, além de compreender como aproveitar este momento e melhorar os processos de venda são itens importantes para gerar faturamento.

Tendo esse foco, entre esta sexta-feira (27/5) e domingo (29/5), ocorrerá, em Brasília (DF), o “Infusão 4.0 – Extraindo o seu melhor”. Evento destinado a ensinar ferramentas de fácil aplicação sobre gestão, marketing e vendas.

Na ocasião, Ravell Nava, publicitário, empresário e mentor de pequenas e médias empresas, apresentará materiais exclusivos em formato on-line e livros didáticos, além de promover acompanhamento antes, durante e depois da imersão sobre as melhores estratégias de gestão para destravar o lucro de empresas.

Também será abordado o tema gestão de pessoas e cultura, com o convidado Beto Pinheiro, sócio do Coco Bambu e do Vasto Restaurante. Além deles, estarão presentes Leandro Vaz, investidor do segmento imobiliário e atualmente conselheiro financeiro do laboratório Sabin; e Janete Vaz, fundadora do Sabin.

Infusão 4.0

Quando: 27 e 29 de maio

Horário: das 8h às 20h

Local: Windsor Plaza (SHS Quadra 5, Bloco H – Asa Sul)

Inscrições no link

